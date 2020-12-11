На круглом столе в Москве обсудили перспективы "Единой России" на выборах в Госдуму

Cреди достижений партии - обеспечение стабильности в стране и реализация соцпрограмм

Электоральная поддержка партии "Единая Россия" стабильна, за неё, по данным опроса, проведённого ВЦИОМ, готовы проголосовать около 32 процентов граждан.

Будущее самой масштабной политической силы в стране в пятницу обсуждали на круглом столе в Москве. Кроме того, избиратели считают, что среди достижений "Единой России" - обеспечение стабильности в стране и реализация социальных программ. Чаще всего за нее отдают свой голос сторонники стабильности, передает "ТВ Центр".

Что же касается будущей избирательной кампании, то, по мнению главы фонда гражданского общества Константина Костина, у "Единой России" все шансы, чтобы получить в Госдуме восьмого созыва около 300 мандатов. Такой результат будет достигнут в том числе благодаря тому, что партия в период пандемии очень активно работает не только в органах власти, принимая законы или реализуя какие-либо программы, а непосредственно с людьми.

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