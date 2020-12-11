Павел Крашенинников презентовал свою новую книгу

Ее название - "История отечественных конституций"

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников представил свою новую книгу. "История отечественных Конституций" – это продолжение цикла работ о развитии нашего государства и права.

Автор рассказал о создании восьми Основных законов страны и переломных моментах прошлого и текущего века, отмечает "ТВ Центр". По словам Крашенинникова, потребность в переменах, как правило, возникает после масштабных событий. А Конституция знаменует новый этап в жизни народа. Так произошло и в этом году, когда летом были внесены поправки в Основной закон России от 1993 года.

"Конституция стала символом стабильности нашей страны, дающая возможность развиваться как государству, так и гражданам. Я бы хотел ещё на такие моменты обратить внимание - это верховенство закона, установление принципа разделения властей, провозглашение человека и его прав и свобод высшей ценностью", - рассказал Крашенинников.

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