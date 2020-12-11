Обитателей петербургского дельфинария перевозят к Черному морю

Что ожидает морских артистов?

Обитатели единственного дельфинария в Санкт-Петербурге отправляются в своё первое путешествие к Чёрному морю. Однако поездка вынужденная. Старый бассейн, который стал домом для дельфинов, морских львов и моржей, требует капитального ремонта.

Занести в грузовик 200-килограммового испуганного дельфина — задача не из легких. Восемь взрослых мужчин справляются с трудом. Это самая масштабная спецоперация за всю четвертьвековую историю петербургского дельфинария. Всех его обитателей решено временно переселить из северной столицы на полуостров Большой Утриш в Краснодарском крае. Мера - вынужденная.

"Бассейн не приспособлен для дельфинов. Мы эксплуатировали, как могли. Что-то сделали в машинном отделении для очистки воды. Но все равно — все мыслимые нормы, в этом бассейне их невозможно выполнить просто", - рассказал исполнительный директор петербургского дельфинария Игорь Костов.

Появились дельфины в Петербурге в конце 90-х случайно. Пару животных привезли на гастроли из того самого Утриша, но они так полюбились петербургским зрителям, что семью артистов оставили на ПМЖ. И временно поселили в этом спортивном бассейне на Крестовском острове. Долгие годы администрация пыталась найти финансирование на строительство настоящего дома для дельфинов, но этим планам все время что-то мешало. История с пандемией вовсе свела все усилия на нет. Сейчас у дельфинария нет даже зрителей.

8-летний дельфин Марк родился здесь, в неволе. Для него переезд - самое большое приключение в жизни. И огромный стресс. Животных готовили больше месяца.

Из бассейна в машины дельфинов выгружают подъемным краном через окно, в тесной переноске, которая сковывает движения. Если животное начнет нервничать и биться — его нереально удержать, и есть риск повредить позвоночник. Всю операцию они переносят в полном сознании, давать снотворное нельзя. Утришские ученые давно доказали, что дельфин-афалин спит по очереди правым и левым полушариями.

Погрузка занимает несколько часов — все это время ветврачи следят, чтобы в транспортировочных ваннах не остыла вода. На улице минус 5, в ванне должно быть плюс 18-20. Животные поедут по двое, чтобы не так было страшно — дельфинам тоже знакомо наше так называемое "чувство локтя".

Пока дельфины живут в Черном море, их хозяева собираются, наконец, кардинально решить проблему нового бассейна. Известно, что владелец этого здания намерен его снести, а не ремонтировать. Это значит, что плавучим артистам, любимцам детей и взрослых нужно искать новое место. Чтобы было, куда возвращаться.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"