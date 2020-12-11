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Смертельно опасные черные вдовы заполонили Ростовскую область

10:02
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Их яд парализует дыхательный центр в мозге

Изменения в составе фауны Ростовской области стали причиной резкого роста численности ядовитых пауков и змей. Ранее пауки-каракурты встречались лишь на границе с Калмыкией и на побережье Таганрогского залива.
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Кандидат биологических наук Валерий Стахеев рассказал, что в регионе начали расселяться пауки-каракурты, относящиеся к роду черных вдов. К такой смене ареала обитания привело не только потепление, но и человеческий фактор – пауков привлекают свалки и мусорные залежи, где они могут найти достаточно насекомых.

Каракурт способен напасть на человека даже при случайном контакте. Яд паука парализует дыхательный центр в продолговатом мозгу, из-за чего укус может привести к смерти.

Кроме того, в Ростовской области наблюдается повышенная активность змей, которые все чаще заползают в жилые дома, передает издание "Аргументы и факты Ростов".

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