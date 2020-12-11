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ЦБ отозвал лицензию у банков "Онего" и "ФинТех"

09:57
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Они проводили непрозрачные операции

11 декабря кредитные организации "Онего" и "ФинТех" лишились лицензий на осуществление банковских операций. 
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Как сообщается на сайте ЦБ, эти банки нарушали федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты регулятора. За последний год Центробанк запрещал кредитным организациям проводить ряд операций. 

По данным регулятора, "Онего" и "ФинТех" нарушали требования законодательства в области финансирования терроризма и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, кредитные организации проводили непрозрачные операции, связанные с организацией азартных игр в Интернете.  

1 декабря "Онего" находился на 308-м месте в банковской системе России по величине активов, а "Финтех" - на 241-м. 

"ФинТех" не был участником системы страхования вкладов и не привлекал средства физических лиц. "Онего" участвовал в системе страхования вкладов, поэтому его вкладчики смогут вернуть 100% остатка своих средств.

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