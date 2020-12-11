Смертность от коронавируса в США превысила потери страны во Второй мировой войне

В Штатах зарегистрировано более 15,6 миллиона случаев заражения

Министерство по делам ветеранов США сравнило потери, понесенные страной во Второй мировой войне, с числом жертв пандемии COVID-19. По данным ведомства, в боях 291 557 американцев. А коронавирус унес жизни 292 141 жителей Соединенных Штатов.

Как сообщил 11 декабря университет Джонса Хопкинса, общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в США превысило 15,6 миллиона. Выздоровели за все время более 5,9 миллиона пациентов.

Как пишет газета USA Today, за один день 9 декабря в США скончались 3 124 человека. Это превышает число погибших в результате теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке – его жертвами стали более 2,9 тысячи человек. Число жертв коронавируса за одни сутки превысило даже потери американцев во время нападения японской авиации на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года – тогда погибли около 2,4 тысячи человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"