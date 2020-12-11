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Хлебовоз перевернулся на ТТК на юге столицы

10:20
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Авария произошла в районе "Автозаводской"

Авария с хлебовозом произошла на юге Москвы на Третьем транспортном кольце, сообщили в экстренных службах города.
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"В районе Автозаводской на Третьем транспортном кольце в результате ДТП перевернулся хлебовоз. Пострадавших нет", - передает ТАСС слова источника.

Отмечается, что из перевернувшегося хлебовоза на проезжую часть высыпался хлеб, из-за чего движение оказалось затруднено. Одна из полос движения перекрыта, скорость потока на Трофимовской эстакаде снизилась до 7 километров в час.

Кроме того, произошел небольшой разлив топлива, который вскоре был смыт.

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