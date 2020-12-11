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Неправильное ношение масок грозит проблемами со зрением

11:19
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Среди последствий: дискомфорт, снижение остроты зрения и травмы роговицы

Неправильно надетая и свободно прилегающая к лицу защитная маска может вызвать синдром сухого глаза, что, в свою очередь, негативно скажется на зрении. Об этом предупредил главврач московской поликлиники №46 Денис Серов.
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Врач объяснил, что на выдохе воздух должен проходить через маску, но, если она прилегает неплотно, он выходит сверху и иссушает слезную пленку.

"Данное состояние, как правило, ощущается в виде дискомфорта и нередко может приводить к снижению остроты зрения и даже травмированию роговицы", - подчеркнул Серов.

Он напомнил, что при использовании защитных масок нужно тщательно следить, чтобы они плотно прилегали к лицу, а также вовремя их менять. В случае возникновения проблем со зрением врач посоветовал использовать увлажняющие капли на основе натуральной слезы. Если же зрение начинает резко ухудшаться, нужно незамедлительно обратиться к специалисту, передает АГН "Москва".

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