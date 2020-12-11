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Санатории Крыма и Подмосковья запустили программы для переболевших COVID-19

12:20
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Как проходит процесс восстановления?

Тем, кто переболел коронавирусом, особенно в тяжёлой форме, помогают вернуться к нормальной жизни в санаториях Подмосковья и Крыма.
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Результаты теста моментально появляются на мониторе. Нарушения в работе органов дыхания, проходимость воздуха после пневмонии или ковида – отклонения значительные. Но уже через 21 день реабилитации максимальный объем кислорода, который вдыхает пациент, увеличивается до 10%.

"Основа этих программ – использование лечебных факторов, это лечебная грязь и рапа Сакского озера. Это минеральная вода собственного источника. И использование традиционных и инновационных технологий физиотерапии и лечебной физкультуры", - рассказал начальник ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н.И. Пирогова" Игорь Довгань.

Санаторий Пирогова - старейшая здравница Сакского курорта. Вокруг три озера – соленое, пресное и так называемое буферное. Бальнеолечение здесь совмещают с обязательными прогулками по дендропарку. Растительные антибиотики – фитонциды и морской бриз – идеальная смесь для воздушной ванны. После такого кислородного коктейля Иван Ярыков уже забыл о том, что еще месяц назад с трудом мог подняться на второй этаж.

"Воздух целебный, процедуры, которых тут много полезных и нужных, и эффективных, позволяют восстанавливать легкие. Сейчас уже и плавать становиться полегче, и дышать, и бегать можно, уже доктор разрешил", - говорит  Иван Ярыков.

Ингаляции, массаж, сеансы в барокамере, дыхательная гимнастика, различные ванны и магнитотерапия – у каждого пациента программа индивидуальная. Курс лечения – словно работа с 8 до 15 – каждый день.

Во время одной из процедур маску нужно снять. Комната галотерапии или лечение солью. Она здесь повсюду: на стенах, на полу и даже в воздухе распыляют мелкие частицы. По сути, это абсорбент, который вытягивает лишнюю влагу из легких. Вся процедура – полчаса, под приятные звуки моря и крики чаек.

В Подмосковье моря, конечно, нет, но похожая по составу вода в бассейне имеется. А еще в санатории Архангельское предлагают парауглекислые ванны. Эффект как от гидромассажа, а вот давление на сердце меньше. Эффект такой же - улучшение кровообращения.

Под присмотром медперсонала пациенты получает и физическую нагрузку. В восстановлении нуждаются не только легкие, но и пострадавшие из-за гипоксии мышцы. Программа восстановления, в первую очередь, рассчитана на тех, кто перенес заболевание в тяжелой и средней форме. На базе здравниц Министерства обороны реабилитацию проводят по всей стране – от Калининграда и до Владивостока.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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