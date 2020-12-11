Павел Деревянко расстался с матерью своих детей

Дочерей он не бросил

Актеры Павел Деревянко и Дарья Мясищева, которые воспитывают двух детей, расстались после десяти c лишним лет совместной жизни.

"Да, мы разошлись", - сказала Мясищева Peopletalk, отказавшись от более подробного комментария.

По данным портала, о своем новом статусе Павел Деревянко рассказал коллегам на премьере фильма.

В 2010 году у Деревянко и Мясищевой родилась дочь. Возлюбленные жили отдельно. По словам актера, у них с возлюбленной были свободные отношения. В 2014 году актриса родила вторую дочь. С тех пор они стали жить все вместе.

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