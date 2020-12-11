ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Парламент Азербайджана отменил военное положение в стране

10:37
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Его ввели из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Военное положение в Азербайджане отменяется с 12 декабря. Такое решение принял на своем заседании парламент страны.
Российские медики оказывают помощь жителям Карабаха

"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", - говорится в постановлении Милли меджлиса.

Военное положение вводилось из-за конфликта в Нагорном Карабахе. 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворческие силы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии Азербайджана
Военнослужащие армии Азербайджана
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.