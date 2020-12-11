Парламент Азербайджана отменил военное положение в стране

Его ввели из-за конфликта в Нагорном Карабахе

Военное положение в Азербайджане отменяется с 12 декабря. Такое решение принял на своем заседании парламент страны.

"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", - говорится в постановлении Милли меджлиса.

Военное положение вводилось из-за конфликта в Нагорном Карабахе. 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении - Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян – подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворческие силы.

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