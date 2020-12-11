Коронавирусом в России заболели еще 28585 человек

Вылечился 26171 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 28585 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 2597711.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 7215 человек. В Подмосковье выявлен еще 1370 случай.

Выздоровел за сутки 26171 человек, в том числе в Москве - 5920. Скончались 613 заболевших, из них в столице - 77.

Всего с начала пандемии выздоровели 2059840 человек. Скончались 45893 заболевших.

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