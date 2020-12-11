Депутат МГД Гусева: Принятый бюджет столицы сохраняет все социально значимые программы

Над составлением документа пришлось изрядно потрудиться

В Мосгордуме приняли бюджет Москвы на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. В процессе рассмотрения документа депутаты и фракции предложили свыше 200 поправок, часть из которых приняли в ходе пленарного заседания парламента столицы. Эти изменения сделали основной финансовый документ Москвы еще более адаптированным к нынешним реалиям, заявила глава Комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

"Бюджет столицы - это не сухие цифры и статьи доходов и расходов, это, по сути, важнейший инструмент социально-экономического развития столицы. За цифрами стоит реальная жизнь Москвы и москвичей. Наша задача состояла в том, чтобы принять действительно качественный и проработанный документ, который позволяет гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед москвичами, обеспечивает стабильность и поступательный рост экономики", - подчеркнула Гусева.

От фракции "Единая Россия" поступило 11 социальных поправок в бюджет Москвы, их все одобрили. На оздоровление и детский отдых дополнительно выделили 500 миллионов рублей, на поддержку безработных граждан – 1,2 миллиарда, 750 миллионов составило дополнительное финансирование департамента труда и социальной защиты населения города для предоставления инвалидам технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Дополнительно ассигновано по 500 миллионов рублей на стимулирование инновационных организаций и на поддержку креативных индустрий. Кроме того, 5 миллиардов будут направлены на капитальный ремонт поликлиник, а финансирование высокотехнологичной медицинской помощи по таким видам, как сердечно-сосудистая хирургия, онкология, травматология, ортопедия, будет увеличено на 1,2 миллиарда рублей, отметила парламентарий.

"Наша поправка продляет действие проекта "Искусство детям" в 2021 году, на это дополнительно выделено 2 млрд 500 млн руб. Эти средства пойдут на ремонт и закупку оборудования для музыкальных школ и школ искусств. Бюджет выделил дополнительно 1 млрд руб. на реконструкцию, ремонт и оснащение театров. Это позволит привести в порядок целый ряд зданий в разных районах Москвы, обеспечить комфорт и безопасность зрителей и артистов. К расходам бюджета добавлены 500 млн руб. на капитальный ремонт библиотек в различных округах. Наконец будет решена проблема обманутых дольщиков: чтобы до 2023 года полностью завершить строительство проблемных объектов, мы настояли на дополнительных ассигнованиях в размере 4 млрд 980 млн руб.", - рассказала Гусева.

Она добавила, что в этом году достичь идеальной сбалансированности бюджета столицы было крайне непросто. Над документом трудились депутаты, экономический блок правительства Москвы и общественники. Также к работе были привлечены многочисленные эксперты.

"Сейчас мы уверены, что итоговый документ, с одной стороны, выполним и даже имеет некоторый "запас прочности" на случай ухудшения экономической конъюнктуры, а, с другой стороны, сохраняет все социально значимые проекты и программы, выполнение которых делает Москву одним из наиболее динамично развивающихся и гармоничных с точки зрения городской среды мегаполисов", - заявила Гусева.

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