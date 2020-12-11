Россиянам объяснили, что опасно есть на ужин

Как минимум, есть риск встать утром с помятым лицом

Россиянам объяснили, что опасно употреблять на ужин. Столь популярные колбасы и белый хлеб оказались в черном списке – наряду с другими продуктами из переработанного мяса.

У белого хлеба, как говорят врачи, высокий гликемический индекс, от него резко повышается уровень сахара в крови.

"Это нехорошо, потому что избыток инсулина напрямую ведет к развитию той же артериальной гипертонии, некоторых опухолей", — объяснил доктор Михаил Гинзбург в эфире телеканала "Россия 1". Кроме того, по словам медика, подобные "инсулиновые удары" перед сном могут привести к резкому пробуждению с внезапным чувством голода.

Врач и телеведущий Сергей Агапкин, в свою очередь, отметил, что колбасные изделия содержат много соли, повышается риск развития гастрита. Кроме того, соленые продукты задерживают жидкость в организме – так что есть риск проснуться утром с отеками и помятым лицом.

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