ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бабушка из Ессентуков поделилась впечатлениями от разговора с Путиным

11:56
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Президент лично позвонил ей

Ветеран Великой Отечественной войны из Ессентуков, 97-летняя Наталья Ивановна Донскова поделилась ощущениями после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Женщина призналась, что хотела бы подольше пообщаться с главой государства.
"Да, это Путин": президент созвонился с бабушкой из Ставрополья

В четверг, в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Путину рассказали о желании 97-летней пенсионерки поговорить с президентом. Глава государства попросил сотрудников ФСБ и МВД найти ее номер, после чего лично позвонил ветерану. Президент пожелал женщине здоровья и отметил ее труд и вклад в победу.

Донскова призналась, что во время беседы сильно волновалась и боялась что-то перепутать в силу возраста.

"Мне же 97 лет, я старая-престарая. Он не так много сказал, я бы хотела, чтобы он побольше сказал", - поделилась Наталья Ивановна.

Ветеран добавила, что после разговора с главой государства ей пришлось много общаться с журналистами, из-за чего она чувствует себя уставшей, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин разговаривает по телефону
Владимир Путин разговаривает по телефону
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.