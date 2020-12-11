Бабушка из Ессентуков поделилась впечатлениями от разговора с Путиным

Президент лично позвонил ей

Ветеран Великой Отечественной войны из Ессентуков, 97-летняя Наталья Ивановна Донскова поделилась ощущениями после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Женщина призналась, что хотела бы подольше пообщаться с главой государства.

В четверг, в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Путину рассказали о желании 97-летней пенсионерки поговорить с президентом. Глава государства попросил сотрудников ФСБ и МВД найти ее номер, после чего лично позвонил ветерану. Президент пожелал женщине здоровья и отметил ее труд и вклад в победу.

Донскова призналась, что во время беседы сильно волновалась и боялась что-то перепутать в силу возраста.

"Мне же 97 лет, я старая-престарая. Он не так много сказал, я бы хотела, чтобы он побольше сказал", - поделилась Наталья Ивановна.

Ветеран добавила, что после разговора с главой государства ей пришлось много общаться с журналистами, из-за чего она чувствует себя уставшей, передает РИА Новости.

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