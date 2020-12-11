ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлены необычные симптомы коронавируса у детей

12:03
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Большинство из них легко переносит COVID

Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета установили необычные симптомы, которые наблюдаются у детей с коронавирусом.

Коронавирусом в России заболели еще 28585 человек
В Москве вылечились от коронавируса еще 5920 пациентов

Обычно дети легко или бессимптомно переносят COVID-19, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом вирус вызывает воспаление некоторых органов и тканей. Страдают сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.

У 83% маленьких пациентов, как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, имелись разные "кожно-слизистые изменения", в том числе опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, а еще - так называемый "клубничный язык". В таком состоянии язык становится опухшим, бугристым и ярко-красным.

По последним данным, свыше 70,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 1,5 миллиона скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ребенок в медицинской маске
Ребенок в медицинской маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.