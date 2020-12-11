Установлены необычные симптомы коронавируса у детей

Большинство из них легко переносит COVID

Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета установили необычные симптомы, которые наблюдаются у детей с коронавирусом.

Обычно дети легко или бессимптомно переносят COVID-19, однако в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом вирус вызывает воспаление некоторых органов и тканей. Страдают сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.

У 83% маленьких пациентов, как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, имелись разные "кожно-слизистые изменения", в том числе опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, а еще - так называемый "клубничный язык". В таком состоянии язык становится опухшим, бугристым и ярко-красным.

По последним данным, свыше 70,7 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 1,5 миллиона скончались.

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