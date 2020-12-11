Минздрав оценил эффективность "домашнего" теста на CОVID-19

В ведомстве прокомментировали публикации об изделии

Исследования на коронавирус необходимо проводить только в медицинских учреждениях. Эффективность тестов в домашних условиях пока не подтверждена, гарантий точности результат нет, заявила директор департамента лекарственного обеспечения Минздрава Елена Астапенко.

"Экспресс-тесты, достоверность их данных в домашних условиях не подтверждена. Остается момент, что необходимо применять их только в медицинских организациях с дополнительными исследованиями – ПЦР", - сказала Астапенко на онлайн-конференции "Иностранные инвесторы и пандемия COVID-19 в России".

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в России провели еще 543 тысячи тестов на COVID-19. Общее число проведенных с начала пандемии лабораторных исследований на коронавирус в стране превысило 81,5 миллиона.

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