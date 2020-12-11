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Коронавирус помог британской паре найти золотые монеты, зарытые 500 лет назад

12:16
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Клад оценили в 220 тысяч фунтов

Клад из старинных денег нашла в своем саду супружеская пара из британского региона Нью-Форест. В клумбе, которую пропалывали супруги, были зарыты 63 золотых и одна серебряная монета. Эксперты оценили рыночную стоимость находки в 220 тысяч фунтов стерлингов (это примерно 21 миллион рублей).
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Высокая цена определяется не столько золотом, сколько древностью монет. Самые старые были отчеканены во время правления английского короля Эдуарда IV, захватившего престол в ходе Войны Алой и Белой розы в 1461 году. А самые новые — при короле Генрихе VIII, который правил до 1547 года. На большинстве золотых изображен святой Георгий, побеждающий дракона.

Эксперты предполагают, что клад был зарыт примерно в 1540 году. В 1536 году Генрих VIII велел ликвидировать монастыри с доходом менее 200 фунтов стерлингов. В результате к 1540 году в Англии закрыли около 800 монастырей.

Сами счастливчики – как, впрочем, и многие другие англичане – считают, что им помогла эпидемия коронавируса. Из-за локдауна и изоляции британцы больше времени уделяют своим домам и владениям. За последнее время число подобных находок в собственных плохо исследованных жилищах возросло в несколько раз, пишет The Times.

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