Коронавирус помог британской паре найти золотые монеты, зарытые 500 лет назад

Клад оценили в 220 тысяч фунтов

Клад из старинных денег нашла в своем саду супружеская пара из британского региона Нью-Форест. В клумбе, которую пропалывали супруги, были зарыты 63 золотых и одна серебряная монета. Эксперты оценили рыночную стоимость находки в 220 тысяч фунтов стерлингов (это примерно 21 миллион рублей).

Высокая цена определяется не столько золотом, сколько древностью монет. Самые старые были отчеканены во время правления английского короля Эдуарда IV, захватившего престол в ходе Войны Алой и Белой розы в 1461 году. А самые новые — при короле Генрихе VIII, который правил до 1547 года. На большинстве золотых изображен святой Георгий, побеждающий дракона.

Эксперты предполагают, что клад был зарыт примерно в 1540 году. В 1536 году Генрих VIII велел ликвидировать монастыри с доходом менее 200 фунтов стерлингов. В результате к 1540 году в Англии закрыли около 800 монастырей.

Сами счастливчики – как, впрочем, и многие другие англичане – считают, что им помогла эпидемия коронавируса. Из-за локдауна и изоляции британцы больше времени уделяют своим домам и владениям. За последнее время число подобных находок в собственных плохо исследованных жилищах возросло в несколько раз, пишет The Times.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"