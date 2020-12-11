Выбросы в атмосферу от автотранспорта в Москве значительно снизились

Экология - один из приоритетов столичного правительства

В Москве выбросы в атмосферу от автотранспорта за последние 10 лет снизились более чем на 600 тысяч тонн. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

По его словам, в начале "десятых" годов столичные власти пересмотрели приоритеты развития транспортного комплекса и задача снижения загрязнения воздуха была признана приоритетной.

"Развитие общественного транспорта с приоритетом электрических видов, обновление грузового и автобусного парка улучшенного экологического класса, ограничение движения грузового транспорта, введение грузового каркаса, упорядочивающего движение грузовиков по территории Москвы, являются важнейшими природоохранными направлениями деятельности правительства Москвы", - сказал Кульбачевский.

Среди других приоритетов он назвал контроль качества топлива и развитие дорожно-транспортной сети. Работа по этим направлениям будет продолжена.

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