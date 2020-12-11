ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Слепаков рассказал, как полицейские искали у него наркотики

13:02
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Сотрудники полиции поддались стереотипам

Семен Слепаков рассказал, что недавно его автомобиль остановили полицейские. После того, как стражи порядка узнали знаменитого водителя, они заподозрили его в хранении наркотиков.
Павел Деревянко расстался с матерью своих детей

Артист признался, что ему было интересно наблюдать за действиями сотрудников полиции.

"Недавно было интересное. Меня остановили и сказали: "Ах, ты из Comedy club, вы ж там все наркоманы!" и давай искать у меня наркотики. Они взяли мой бумажник, и я понял, что карточки смотрят на наличие следов белого порошка. Ну, я с интересом посмотрел, как он проверяет все мои карты", - поделился Слепаков.

Он пошутил, что полицейские напрасно не проверили багажник машины, в котором находилось "два килограмма" наркотиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Семён Слепаков
Семён Слепаков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.