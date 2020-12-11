Слепаков рассказал, как полицейские искали у него наркотики

Сотрудники полиции поддались стереотипам

Семен Слепаков рассказал, что недавно его автомобиль остановили полицейские. После того, как стражи порядка узнали знаменитого водителя, они заподозрили его в хранении наркотиков.

Артист признался, что ему было интересно наблюдать за действиями сотрудников полиции.

"Недавно было интересное. Меня остановили и сказали: "Ах, ты из Comedy club, вы ж там все наркоманы!" и давай искать у меня наркотики. Они взяли мой бумажник, и я понял, что карточки смотрят на наличие следов белого порошка. Ну, я с интересом посмотрел, как он проверяет все мои карты", - поделился Слепаков.

Он пошутил, что полицейские напрасно не проверили багажник машины, в котором находилось "два килограмма" наркотиков.

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