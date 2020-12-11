28% россиян готовы переехать в другой город ради работы

Территориальная мобильность населения растет

28% россиян готовы уехать из своего города, чтобы найти работу в другом населенном пукте. В 2016 году таких было всего 18%. Как говорится в исследовании НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", за эти годы территориальная мобильность в России выросла на 10%.

"Малый город потерял все преимущества перед селом: ни по одному параметру качества жизни, даже по возможности получить образование, он не выделяется в глазах его жителей в лучшую сторону", - пишут авторы исследования.

Как показал опрос ВШЭ, только 39% жителей крупных нестоличных городов допускают возможность найти работу по месту жительства. Так же думают менее 20% людей, живущих в малых городах.

"При этом число не желающих менять место жительства в 2020 году резко сократилось до 21% против 43% в 2016 году", - приводит ТАСС выдержку из материала.

87% жителей малых городов считают, что в месте их проживания нельзя получить хорошее образование. Такого же мнения придерживаются 67% жителей средних городов и 41% людей, живущих в крупных мегаполисах.

Между тем 60% москвичей говорят, что в столице найти работу проще, чем в других городах. При этом растет доля граждан, разочарованных в поиске работы в Москве. В 2016 году таких было 13%, а сейчас - 20%.

71% уверены, что в Москве можно получить хорошее образование.

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