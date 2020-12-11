AstraZeneca и создатели вакцины "Спутник V" договорились о сотрудничестве

Британская компания согласилась провести совместные исследования

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca согласилась провести клинические испытания своей вакцины от коронавируса совместно с российским препаратом "Спутник V". Такое предложение поступило от российской стороны в конце ноября.

"Сегодня мы объявляем о начале программы клинических исследований по оценке безопасности и иммуногенности комбинированного применения вакцины AZD1222, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и вакцины "Спутник V", разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи", - сообщили в компании.

Создатели отечественной вакцины также отметили будущее сотрудничество. "Мы сделали предложение, и AstraZeneca приняла его", - сказано в Twitter российского препарата.

Для исследований будут отобраны добровольцы в возрасте от 18 лет и старше. Предполагается, что комбинация нескольких вакцин поможет выработать более устойчивый и продолжительный иммунный ответ, предполагают британские ученые.

Обе вакцины – российская "Спутник V" и британская AZD1222 - созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. При этом аденовирус лишены способности к репликации и лишь доставляют генетический материал в человеческий организм.

Обе стороны отмечают, что данное сотрудничество откроет новую главу в области создания вакцин и позволит в будущем повысить доступность вакцинации за счет широкого портфеля препаратов, передает Интерфакс.

На сегодняшний день в России зарегистрировано уже две вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Об этом объявил президент страны Владимир Путин. Уже более 20 стран выразили желание приобрести российский препарат от COVID-19.

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