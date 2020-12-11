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Песков оценил возможность нового локдауна в России

12:39
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Уровень смертности в стране действительно вырос

Рост уровня смертности на фоне распространения коронавируса – общемировая тенденция. Увеличение числа летальных исходов отмечается и в России, признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тем не менее, планов по введению в стране нового локдауна нет, подчеркнул представитель Кремля.
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"Я, наверное, отошлю вас ко вчерашним объяснениям вице-премьера Голиковой, она все объяснила по смертности... Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению", - отметил Песков.

Днем ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что без пандемии коронавируса как минимум 19 регионов России зафиксировали бы снижение показателей смертности за 10 месяцев 2020 года. Увеличение числа летальных исходов – в частности, от сердечно-сосудистых заболеваний – обусловлено обострением болезни из-за перенесенного CОVID-19, даже если он протекал в легкой форме, передает ТАСС.

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