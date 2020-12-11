Названы продукты, защищающие от потери памяти в старости

Рацион влияет на работу мозга

Исследователи из университета Айовы выяснили, что продукты, которые человек употребляет на протяжении жизни, могут значительно повлиять на когнитивные способности в пожилом возрасте.

Ученые проанализировали данные 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Оказалось, что сохранить умственные способности в старости помогает сыр, а также регулярное употребление красного вина и баранины. При этом исследователи подчеркнули, что их нужно есть в небольших количествах, а также не заменять баранину другим видом красного мяса.

К ухудшению работы мозга, в свою очередь, приводит большое потребление сои. Однако, это касается лишь тех, кто предрасположен к болезни Альцгеймера, сказано в журнале Journal of Alzheimer’s Disease.

"Я был приятно удивлен тем, что употребление таких продуктов, как сыр и красное вино не только улучшает наше настроение, помогая справиться с неприятностями из-за пандемии, но еще и защищает нас от возрастных изменений когнитивных способностей", - заявил один из авторов работы.

Ученые добавили, что для более точных выводов о влиянии еды на работу мозга нужно провести дополнительные испытания.

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