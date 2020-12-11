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Путин рассказал о сотрудничестве стран ЕАЭС по COVID-19

14:36
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Налажено взаимодействие

Пандемия коронавируса, цифровизация и наращивание объемов торговли – в пятницу в центре внимания участников заседания Высшего Евразийского экономического совета. Участие принимают лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, передает "ТВ Центр".
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Владимир Путин в своем выступлении напомнил - государства "пятерки" оперативно наладили сотрудничество по борьбе с COVID-19. Россия передала партнерам 900 тысяч тест-систем, медикаменты и средства индивидуальной защиты. Прорабатывается и вопрос поставки вакцины. По словам президента, из-за пандемии в странах Евразийского союза снизился объем торговли и промышленного производства, что привело к росту безработицы. И задача властей - сделать так, чтобы кризис не приобрел затяжной характер.

"И это побуждает нас еще более сплотиться, еще более энергично заниматься выправлением ситуации, решением вопросов экономического восстановления и развития. Активнее продвигаться на пути интеграционного строительства", - заявил Путин.

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