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Собянин: Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от COVID-19

13:48
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Мэр осмотрел завод по производству вакцины

27 тысяч квадратных метров территории, 400 тонн оборудования и около полутысячи новых рабочих мест. В Москве возвели завод для производства вакцин от коронавируса. Площадку сегодня посетил Сергей Собянин.

Предприятие расположено на территории особой экономической зоны "Технополис-Москва", который входит в пятёрку лучших в стране. Его инвестиционная привлекательность, условия размещения и обеспеченность инфраструктурой - одни из ключевых факторов для старта подобных проектов. Так, возможности ОЭЗ позволили подготовить площадку для выпуска вакцин всего за четыре недели. Производительность завода составит около 10 миллионов доз в месяц, а заработает он уже в январе.

"Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску отечественной вакцины против Covid-19. В ближайшие недели в технополисе "Москва" будет открыт современный фармацевтический завод, мощностей которого хватит на проведение вакцинации не только москвичей, но и жителей десятков других субъектов Российской Федерации", – отметил Сергей Собянин.

Сразу после посещения нового фармацевтического завода Сергей Собянин осмотрел ещё одно предприятие, расположенное в особой экономической зоне "Технополис-Москва". Это пространство для переработки пластиковых корпусов и деталей электронного и электротехнического оборудования. Площадь предприятия больше 5 с половиной тысяч квадратных метров. Благодаря своей мощности на вторсырьё отправляется до 14 тысяч тонн отходов в год. А применение современных технологий позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду.

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