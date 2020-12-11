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Стартовал финал осеннего кубка международного инженерного чемпионата "CASE-IN"

14:51
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Мероприятие организовано платформой "Россия - страна возможностей"

Лучшие технические решения от молодых специалистов. Стартовал финал осеннего кубка Международного инженерного чемпионата "CASE-IN".

Десятки команд из разных уголков России представляют свои идеи группе экспертов. В состязаниях участвуют не только студенты, но и школьники. Перед ними стояло несколько задач: продумать способы утилизации радиоактивных отходов, найти варианты трансфера инновационных практик в сфере энергетики и представить, где могли бы жить люди в будущем. Мероприятие организовано президентской платформой "Россия - страна возможностей". 

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