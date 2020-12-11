На Спасской башне Кремля освятили историческую звонницу

Она зазвучала по-новому благодаря новым колоколам

В пятницу на главной башне Кремля - Спасской - освятили историческую звонницу, которую недавно дополнили 12 новых колоколов.

А изготовлены они были на заводе в Воронеже, там же, где отливают и колокола для храмов. Куранты зазвучали по-новому ко Дню народного единства, всего колоколов 23 - это дало возможность расширить диапазон уникального музыкального механизма, сообщает "ТВ Центр".

И теперь основные композиций - гимн России и "Славься" Глинки - часы исполняют чисто. Ну а титульный бой, без которого не обходится ни одна новогодняя ночь, всегда был безошибочным.

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