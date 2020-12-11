Собянин: в ОЭЗ "Технополис "Москва" запустят производство вакцины "Спутник V"

Когда предприятие выйдет на полную мощность?

Москва станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины "Спутник V". В столице готовят к открытию завод, который будет выпускать по 10 миллионов упаковок в месяц. Об этом в пятницу заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города посетил технополис "Москва", на территории которого и запустят новое производство.

"Технополис "Москва" - особая экономическая зона. Площадка, где инновационные технологии дают импульс развития всей московской промышленности, отныне еще и территория, где будет запущено производство вакцины от коронавируса "Спутник V".

"В период пандемии по поручению президента и правительства мы начали наращивать объемы лекарств, связанных с COVID-19, средств индивидуальной защиты. Сегодня по этим направлениям Москва также является одним из лидеров, но и главное направление, которое было поручено максимально ускорить - производство вакцины от COVID-19. Как вы знаете, первая площадка была построена в Зеленограде вместе с Институтом Гамалеи Одна из крупнейших площадок по производству вакцины создается здесь, в технополисе "Москва", вместе с компанией "Р-Фарм", - сообщил Собянин.

В месяц здесь будет производиться до 10 миллионов доз вакцины от COVID-19. Статус особой экономической зоны позволил в кратчайшие сроки подготовить площади для сложного и стерильного процесса.

"Выращивание вируса в культуре клеток имеет свои особенности. И этим в мире занимаются, но не очень давно. Это сложная технология, и каждый новый препарат требует своих условий, своих подходов", - рассказал директор по производству группы компаний "Р-Фарм" Павел Носарев.

Контроль за изготовлением вакцины строгий. Надо отладить и производство, и провести испытание образцов. Чтобы начать розлив вакцины, надо удостовериться, что она дает стерильна. Потому образцы пойдут на испытание. Процесс многоступенчатый. Длится месяц.

Биореактор - начальный этап появления вакцины. Сюда загружаются и здесь выращиваются клетки вируса. Для того, чтобы они постоянно перемешивались, биореактор раскачивается. С определенной амплитудой.

Нюансы в производстве вакцины от коронавируса есть, хотя технологический процесс тот же - выращивается культура клеток. Но после их заражают вирусом с белком коронавируса. Который, попадая в кровь человека, вырабатывает антитела. Пока будет подрастать первая партия клеток, подготовят площадку.

"Производство на этой площадке разворачивается очень быстро, мы практически в течение месяца создали производственные корпуса и передали компании для монтажа оборудования и создания чистых комнат. Работали люди круглосуточно, без перерыва. Здесь будет производиться около 10 миллионов единиц вакцины в месяц. Это означает, что это будет одна из самых крупных площадок в России", - отметил Собянин.

Процесс автоматизирован, биореакторы автоматически производят культивирование. Однако участие человека обязательно. На предприятии будет создано около 500 рабочих мест. От пробирки до конечного объёма вакцина проходит путь длиной в месяц. Клетки культивируют, выращивают, выделяют, очищают. Объемы увеличиваются кратно - от 0,3 мл до 5 тонн. Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируется произвести технополисе "Москва" уже в январе 2021 года. А когда предприятие выйдет на полную мощность, то спасительной вакциной обеспечат не только столицу, но и регионы страны.

Анастасия Мартынов, "ТВ Центр".

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