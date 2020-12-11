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Станции мониторинга воздуха появятся в Некрасовке и Западном Дегунине

15:20
  • пятница
  • 11 декабря 2020

В столице улучшается экологическая обстановка

В столичных районах Западное Дегунино и Некрасовка в новом году появятся станции мониторинга воздуха. Об этом в пятницу сообщили в столичном Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Выбросы газов от автотранспорта в Москве за последние 10 лет сократились на 600 тысяч тонн. Это благодаря обновлению общественного транспорта, контролю за топливом автомобилей. В городе также высаживают деревья и кустарники, а новый штаб контролирует неприятные запахи.

"Жители нам об этом постоянно сигнализируют. Мы очень четко понимаем, вблизи каких промзон эти неприятные запахи возникают. Начали активно эту работу, вызываем предприятия, проводим  разъяснительную работу", - рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

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