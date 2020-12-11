Появилось видео сильного пожара в лаборатории в Красногорске

Никто не пострадал

Прокуратура начала проверку по факту пожара в лаборатории Федерального медико-биологического агентства в Красногорске.

Минувшим вечером там загорелся второй этаж Научного центра биомедицинских технологий. У здания все перекрытия были деревянными, поэтому пламя распространялось очень быстро, сообщает "ТВ Центр".

Сейчас пожар на площади 220 квадратных метров полностью потушен. Никто не пострадал. Уже известно, что опасных и ядовитых веществ в лаборатории не было.

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