В Москве представили электрический кроссовер "Кама-1"

Он разрабатывался совместно с КамАЗом

Электромобиль от КамАЗа! В Москве на выставке ВУЗПРОМЭКСПО представили первый российский кроссовер на электрической батарее "Кама-1". Пока новинку тестируют, но серийное производство обещают наладить уже в следующем году. На какую скорость способен отечественный электрокар, на сколько хватит зарядки и что ещё интересного на выставке?

В цифровом мире будущее начинается не с чистого листа, а с белого экрана монитора. Инженеры из питерского Политеха разработали первый российский электрокар на основе цифрового двойника. То есть все до последнего винтика было сначала нарисовано и протестировано в компьютерной программе, а затем уже воплощено в реальном прототипе, которые показали на выставке ВУЗПРОМЭКСПО, передает "ТВ Центр".

Смарт-кроссовер разрабатывали совместно с КамАЗом. Практически все детали отечественного производства. По задумке, это малогабаритный городской электромобиль, в том числе и для каршеринга.

По словам разработчиков, эти смарт-кроссоверы смогут проехать без подзарядки около 250 километров, а разгоняются до сотни всего за 7 секунд. При этом батарейка выдерживает мороз до -50 градусов. Сейчас это экспериментальная модель. Здесь всё довольно простенько и неброско. Впрочем, салон вмещает 4 человека. Правда, задний ряд сидений весьма условный. Например, взрослому человеку здесь будет явно тесно.

Впрочем, теснота на задних сиденьях компенсируется внушительным набором современных электронных опций. "Здесь заложен ADAS 3-го, частично 4-го уровня. Это полный набор помощников водителя. Там удержание полосы, круиз-контроль, распознавание пешеходов, машинное зрение. Все системы рулевого управления, тормозная система, педали акселератора, они управляются электронно", - рассказал разработчик электромобиля Алексей Тарасов.

Кроссовер на электротяге начали создавать два года назад. Для российской промышленности это уникальная разработка. "Держателем этой технологии является тоже университет, поскольку они очень многое сделали, для того чтобы эта технология, по существу, стала промышленной. Ну и третье, это не какая-то одна лишь функция, а это готовый законченный продукт. Собственно, то, за что последнее время очень часто с одной стороны критикуют, а с другой стороны высказывают пожелания", - отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Ведущие российские вузы демонстрируют свои разработки на выставке ВУЗПРОМЭКСПО уже в седьмой раз. За это время большинство представленных разработок взяты на вооружение, и с успехом применяются. Сегодня МГУ представляют инновационные технологии в космической отрасли.

Сельскохозяйственная академия имени Тимирязева показывает разработки, для людей не менее важные.

"Нам сегодня надо подать на стол потребителю товар, который будет долго храниться, обладать хорошими вкусовыми качествами, органолептическими качествами, ну, и, конечно, сами по себе видовые качества должны быть", - рассказал ректор РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева Владимир Трухачёв.

Каждая из представленных разработок не только демонстрация достижения науки и образования, но и своего рода стартап. Участники рассчитывают, что их исследования не только удивят посетителей, но ещё успешно внедрятся и улучшит нашу жизнь.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"