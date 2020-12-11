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Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы до 2023 года

13:37
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Он отличается четкой социальной направленностью

Депутаты Мосгордумы приняли закон о столичном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов с учетом ряда поправок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Депутат МГД Гусева: Принятый бюджет столицы сохраняет все социально значимые программы

Изначально в проекте бюджета столицы на следующий год и плановый период 2022-2023 годов на социальные нужды планировалось выделить 56% средств. Однако после внесения поправок социальные расходы было решено увеличить.

Больше всего средств в бюджете Москвы на 2021 год выделяется на реализацию государственной программы "Столичное здравоохранение". Общий объем расходов по программе составит 453,3 миллиарда рублей, а с учетом средств фонда обязательного медицинского страхования — 748,1 миллиарда рублей.

"Напомню, что и бюджет на 2020 год был принят с увеличением расходов на медицину более чем на 30 процентов. Таким образом, совокупный рост плановых расходов на здравоохранение за эти два года — более чем в полтора раза", - отметила руководитель столичного Департамента финансов Елена Зяббарова.

Увеличено финансирование и некоторых других социальных программ, в их числе "Социальная поддержка жителей" (на 5,4%), "Столичное образование" (на 3,2%), "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" (на 7,1%).

Также в законе о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов прописано увеличение на 3,7% фонда оплаты труда учреждений бюджетной сферы. Запланирована индексация на 3,7% всех социальных пособий и компенсационных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения и инвалидам. Все виды льгот, предоставляемых в натуральной форме, сохраняются.

В будущем году не прекратится и реализация программ оснащения современным оборудованием и создания комфортной среды в образовательных, медицинских и других социальных учреждениях Москвы.

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