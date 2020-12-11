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Режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

13:05
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Ему было 59 лет

Южнокорейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в больнице Латвии от осложнений, вызванных коронавирусом. 

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Портал DELFI сообщил, что знаменитый режиссер, который заразился COVID-19, умер в 1.20 ночи. 

Режиссер и продюсер Виталий Манский рассказал порталу, что Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он перестал выходить на связь, после чего его коллеги начали искать режиссера в местных больницах. 

По некоторым данным, Ким Ки Дук планировал купить в Юрмале дом и получить вид на жительство. 

Ким Ки Дук снял такие фильмы, как "Весна, лето, осень, зима... и снова весна", "Пустой дом", "Несмонтированный фильм", "Адрес неизвестен", "Время", "Самаритянка". 

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