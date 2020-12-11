Уникальный прыжок российской фигуристки попал на видео

Юной спортсменке 13 лет

Юная российская фигуристка Софья Самоделкина выполнила уникальный прыжок. В истории женского фигурного катания еще никто не исполнял четверной риттбергер на соревнованиях. Видео с тренировки опубликовал в Instagram тренер Софьи Сергей Давыдов.

Под руководством Сергея Давыдова Самоделкина занимается в ЦСКА. 13-летняя фигуристка выиграла пятый этап Кубка России среди юниоров В произвольной программе она исполнила тройной аксель и четверной сальхов.

Четверной сальхов - еще один сложнейший прыжок из арсенала спортсменки. А четверной риттбергер, кроме Софьи Самоделкиной, выполняет на тренировках Александра Трусова.

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