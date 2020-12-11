Транспортный каркас стал главным фактором улучшения качества воздуха в Москве

Концентрация вредных веществ вблизи московских трасс сократилась более чем в три раза

Благодаря созданию транспортного каркаса Москвы качество воздуха в столице удалось значительно улучшить, считает руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

Он отметил, что связность новой системы хордовых магистралей, вылетных и кольцевых магистралей и дорог улучшает транспортную ситуацию в городе, при этом синергетический экологический эффект обеспечивается на всей территории Москвы.

"Вдоль 139 км магистральной сети сократится протяженность перегруженных участков улиц, выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%. Концентрации диоксида азота вблизи автотрасс сократятся до значений, стабильно не превышающих норматив. <...> Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше", - заявил Кульбачевский.

Он отметил, что за последние 10 лет в столице получилось принципиально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Новый транспортный каркас Москвы обеспечил устойчивое улучшение качества атмосферного воздуха. Начиная с 2011 года в Москве вблизи автотрасс среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1 раза.

По мнению Кульбачевского, основным фактором улучшения воздуха стала именно крупнейшая среди мегаполисов Европы программа развития транспортного каркаса. За 10 лет в городе построили свыше 1000 километров дорог, реконструировали 15 15 вылетных магистралей города со строительством 17 развязок на МКАД, дублеров и организацией бессветофорного режима движения, а также возвели 292 транспортных сооружения — это мосты, тоннели, эстакады. В результате скорость движения на основных транспортных магистралях столицы в часы пик возросла на 64,7% - с с 17 километров в час в 2012 году до 28 километров в час в 2019 году.

Что касается развития общественного транспорта, то за десятилетие в Москве построили 301,4 километра линий метро и 145 станций, из которых 56 — в метро, 31 — на Московском центральном кольце и 58 — на маршрутах Московских центральных диаметров.

Кульбачевский заявил, что привычная для 2000-х годов ситуация, когда весь город стоял в "чадящих пробках", окончательно осталась в прошлом. Вместе с ней город начал избавляться от устаревшей радиально-кольцевой структуры дорог, признанной всеми ведущими экспертами абсолютно тупиковой. Будущее Москвы - за транспортным каркасом с высокой связностью дорог и магистралей.

Глава ведомства подчеркнул, что важно завершить строительство всех запланированных объектов в полном объеме: хордовых магистралей, дублеров и развязок.

"Можно выделить ключевые факторы, имеющие прямой экологический эффект в виде снижения выбросов. Связность транспортного каркаса обеспечивает снижение перепробега транспортных средств. Появляются новые более короткие маршруты движения, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения, снизить время нахождения транспорта в пути. За счет этого снижается количество использованного автомобилями топлива, происходит разгрузка напряженных участков дорожной сети, улучшаются условия движения. Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения удельных выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижение выбросов в целом от автотрасс города", - объяснил Кульбачевский. Он добавил, что при равномерном движении выбросы автотранспорта в воздух сокращаются в 2-3 раза по сравнению с движением в "пробках" в "старт-стоповом" режиме.

Помимо этого, развитие дорожной сети позволяет оптимизировать движение грузового автотранспорта в Москве и обеспечить минимальное движение грузового транспорта в непосредственной близости от жилых территорий. Это реализуется в рамках грузового каркаса, который поэтапно внедрялся в административных округах с 2014 года. Доля грузового транспорта в общем количестве транспортных средств Москвы составляет 8,7%, но доля выбросов грузового транспорта достигает 60% от всего автопарка. Оптимизация грузового движения в городе непосредственно влияет на снижение загрязнения воздуха оксидами азота и мелкими взвешенными частицами.

Руководитель департамента добавил, что без развития дорожной сети невозможно развитие уличного общественного транспорта. Разгрузка магистралей обеспечивает надежность соблюдения графика движения общественного транспорта, позволяет сократить сроки движения по маршруту. Среднее время в пути на общественном транспорте от МКАД до центра города сократилось в 2019 году по сравнению с 2010 годом с 67 минут до 56 минут. Это повышает комфортность общественного транспорта, его востребованность жителями города.

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