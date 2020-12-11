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Умер звезда фильма "Вечный зов" Николай Иванов

13:31
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Ему было 77 лет

Актер петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева Николай Иванов скончался после продолжительной болезни.
Режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

На странице ТЮЗа в "ВКонтакте" сообщается, что причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Дату и место похорон назовут позднее. 

"Мы будем помнить нашего НикНика невероятно талантливым артистом, полностью отдающим себя делу своей жизни - театру. Лучезарным, остроумным, доброжелательным и бесконечно обаятельным человеком", - говорится в сообщении. 

Народный артист России Николай Иванов сыграл в таких картинах, как "Барышня-крестьянка", "Море в огне", "Вечный зов", "Еще можно успеть", "Кузнечик", "Россия молодая", "Обрыв", "Сошедшие с небес".

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