Меган Маркл обошла по популярности Елизавету II и Кейт Миддлтон

Самый низкий уровень популярности в Британии у принца Эндрю

Британцы определили самого популярного члена королевской семьи. Как выяснилось, это герцогиня Сассекская. Рейтинг популярности американской актрисы и жены принца Гарри, 39-летней Меган Маркл - 14,5%, пишет The Sun.

По итогам исследования, проведенного порталом OnBuy, Меган Маркл обошла герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, которая набрала 14,4%. Меган оставила позади и 94-летнюю королеву Елизавету II, получившую 14,3% симпатий британцев.

Принц Гарри и Меган Маркл с апреля 2020 года перестали исполнять обязанности членов королевской семьи. Они отказались от обращения "Ваше королевское высочество", государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal – все ради того, чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью.

Сам принц Гарри чуть менее популярен, чем его жена – у него 14,2% популярности. 13,8% - у принца Уильяма. Наименее популярным членом королевской семьи оказался принц Эндрю с итогом в 8%.

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