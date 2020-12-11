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Вакцинация от COVID-19 в странах ЕС начнется одновременно

15:32
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Препарат распределят по всем государствам Евросоюза

Главы стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились скоординировано распределять вакцину от коронавирусной инфекции, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель.
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По ее словам, препарат должен поступить в страны-участницы одновременно, а вакцинация – начаться в примерно один и тот же период, передает РИА Новости.

"Можно ли сделать это в один час, сделать так, чтобы игла уколола вакцинируемых в одну и ту же секунду – этого я не знаю. Но мы хотим сделать все скоординировано и показать, что у нас у всех равный доступ к вакцине", - подчеркнула Меркель.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 69,7 миллионов человек, 1,58 миллиона из них скончались. В России выявлено 2,55 миллиона заболевших, более 44 тысяч пациентов скончались.

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