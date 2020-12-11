НАК раскрыл подробности самоподрыва боевика в Карачаево-Черкесии

Пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов

В Национальном антитеррористическом комитете подтвердили взрыв в селе Учкенен в Карачаево-Черкесии. По данным ведомства, неизвестный совершил самоподрыв.

"Была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия", - сообщили в НАК.

В результате взрыва пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов. Они получили легкие ранения. Среди гражданских лиц пострадавших нет.

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