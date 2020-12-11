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На Украине заявили о случаях повторного заражения COVID-19

14:09
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Пациенты в первый раз переболели 3-5 месяцев назад

Случаи повторного заражения коронавирусом зафиксированы на Украине. Как заявил глава Минздрава страны Максим Степанов,  пациенты впервые переболели COVID-19 3-5 месяцев назад.
Власти Украины вводят строгий карантин

"Мы начали фиксировать таких больных, которые во второй раз болеют COVID-19, и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях", — приводит слова Степанова УНИАН.

За последние сутки на Украине зафиксировано рекордное число смертей из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Скончались 285 пациентов. Новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано 13 514. Вылечились 15 327 человек, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. По решению властей, с 8 января в стране начнет действовать жесткий карантин.

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