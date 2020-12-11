Покалеченная мужем Грачева впервые показала фото со свадьбы

Она пошла под венец в довольно оригинальном наряде

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, опубликовала в Instagram свадебные фотографии.

Грачева вышла замуж в сентябре, но только сейчас поделилась с подписчиками трогательными кадрами, сделанными по случаю бракосочетания.

"Просто без слов", - написала Маргарита Грачева, которая воспитывает двух сыновей. Она добавила хештег "мама-трансформер". Именно так женщина себя называет.

На опубликованных кадрах Маргарита и ее возлюбленный Максим завтракают на балконе гостиницы в белых халатах. Затем они одеваются. "Мама-трансформер" выбирает белый комбинезон, который открывает ее плечи и руки. Стоя под свадебной аркой, молодожены обмениваются черными кольцами.

Напомним, в 2017 году Дмитрий Грачев отвез Маргариту в лес и отрубил топором кисти рук. Мужчина разозлился из-за того, что мать его детей хотела подать на развод. Он отвез жену в больницу и сдался полиции. Сейчас Грачев отбывает 14-летний срок в колонии. Врачи спасли одну руку Грачевой, а на место второй поставили протез.

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