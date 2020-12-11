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Покалеченная мужем Грачева впервые показала фото со свадьбы

14:27
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Она пошла под венец в довольно оригинальном наряде

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, опубликовала в Instagram свадебные фотографии.
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Грачева вышла замуж в сентябре, но только сейчас поделилась с подписчиками трогательными кадрами, сделанными по случаю бракосочетания. 

"Просто без слов", - написала Маргарита Грачева, которая воспитывает двух сыновей. Она добавила хештег "мама-трансформер". Именно так женщина себя называет. 

На опубликованных кадрах Маргарита и ее возлюбленный Максим завтракают на балконе гостиницы в белых халатах. Затем они одеваются. "Мама-трансформер" выбирает белый комбинезон, который открывает ее плечи и руки. Стоя под свадебной аркой, молодожены обмениваются черными кольцами.  

Напомним, в 2017 году Дмитрий Грачев отвез Маргариту в лес и отрубил топором кисти рук. Мужчина разозлился из-за того, что мать его детей хотела подать на развод. Он отвез жену в больницу и сдался полиции. Сейчас Грачев отбывает 14-летний срок в колонии. Врачи спасли одну руку Грачевой, а на место второй поставили протез. 

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