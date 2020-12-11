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"Адмирал Горшков" поразил "Цирконом" цель в Архангельской области

14:30
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Скорость полета ракеты составила более 8 Махов

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" точно поразила цель на полигоне Чижа в Архангельской области. Испытательные стрельбы в Белом море выполнил головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".  
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Район проведения стрельб был закрыт. Это обеспечили силы Беломорской военно-морской базы Северного флота. "Циркон" успешно поразил береговую цель, удаленную более чем на 350 километров, пролетев это расстояние со скоростью более 8 Махов.

"Адмирал Горшков" уже опробовал ранее это новейшее вооружение. Фрегат проводил испытательные стрельбы "Цирконами" в начале октября и в ноябре 2020 года, все испытания признаны успешными, сообщили в Минобороны.

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