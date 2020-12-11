Вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот

Идут клинические испытания

Разработанная центром "Вектор" вакцина "Эпиваккорона" поступила в гражданский оборот. Препарат от коронавируса проходит третий этап испытаний, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", эта вакцина имеет название "Эпиваккорона", - заявила Попова на совещании с производителями вакцин.

По данным главы Роспотребнадзора, прививки получают 3 тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти российских регионах. Также продолжаются пострегистрационные клинические испытания на пациентах старше 60 лет. Получившие вакцину добровольцы, по словам Поповой, чувствуют себя хорошо.

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