ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот

14:47
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Идут клинические испытания

Разработанная центром "Вектор" вакцина "Эпиваккорона" поступила в гражданский оборот. Препарат от коронавируса проходит третий этап испытаний, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Голикова озвучила окончательное решение по алкоголю при вакцинации

"Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", эта вакцина имеет название "Эпиваккорона", - заявила  Попова на совещании с производителями вакцин.

По данным главы Роспотребнадзора, прививки получают 3 тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти российских регионах. Также продолжаются пострегистрационные клинические испытания на пациентах старше 60 лет. Получившие вакцину добровольцы, по словам Поповой, чувствуют себя хорошо.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"
Вакцина от коронавируса "ЭпиВакКорона"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.