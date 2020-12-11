Треть россиян считают себя бедными

Почти половина опрошенных не верят, что могут изменить свою жизнь

Треть жителей России относят себя к бедным, а почти две трети оценивают свое благосостояние как среднее. Это показали результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

33% респондентов признали себя бедными, 64% назвали свой достаток средним и лишь 1% опрошенных отнесли себя к категории богатых. Люди, считающие себя бедными, в большинстве случаев заявляли, что стали таковыми больше 10 лет назад (12%), жили так всегда (7%) или оказались в таком положении от пяти до десяти лет назад (7%).

Причинами бедности опрошенные считают снижение зарплат (8%), рост цен или выход на пенсию (7%) и потерю работы (5%). При этом 20% из этих людей убеждены, что через пять лет их положение не изменится, 6% планируют значительно улучшить уровень жизни, а 7% не смогли дать ответ.

Опрошенные, которые сейчас относят себя к богатым или людям со средним достатком, но раньше жили бедно, объяснили свой финансовый успех усердным трудом (10%), устройством на работу (7%) или повышением зарплаты (5%).

Также 45% респондентов заявили, что благополучие людей в первую очередь должно обеспечивать государство. 38% считают, что оно в первую очередь зависит от усилий человека, а 16% затруднились ответить. Уточняется, что более половины граждан (52%) уверены, что в большинстве случаев человек может преодолеть бедность, существенно улучшить своё благосостояние, если по-настоящему этого хочет, а 40% ответили, что даже при большом желании в большинстве случаев у бедных нет возможности существенно улучшить финансовое положение, 8% затруднились ответить, передает РИА Новости.

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