ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Треть россиян считают себя бедными

15:33
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Почти половина опрошенных не верят, что могут изменить свою жизнь

Треть жителей России относят себя к бедным, а почти две трети оценивают свое благосостояние как среднее. Это показали результаты опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Назван возраст, до которого хотят дожить россияне
Почти каждый десятый россиянин готов привиться от коронавируса

33% респондентов признали себя бедными, 64% назвали свой достаток средним и лишь 1% опрошенных отнесли себя к категории богатых. Люди, считающие себя бедными, в большинстве случаев заявляли, что стали таковыми больше 10 лет назад (12%), жили так всегда (7%) или оказались в таком положении от пяти до десяти лет назад (7%).

Причинами бедности опрошенные считают снижение зарплат (8%), рост цен или выход на пенсию (7%) и потерю работы (5%). При этом 20% из этих людей убеждены, что через пять лет их положение не изменится, 6% планируют значительно улучшить уровень жизни, а 7% не смогли дать ответ.

Опрошенные, которые сейчас относят себя к богатым или людям со средним достатком, но раньше жили бедно, объяснили свой финансовый успех усердным трудом (10%), устройством на работу (7%) или повышением зарплаты (5%).

Также 45% респондентов заявили, что благополучие людей в первую очередь должно обеспечивать государство. 38% считают, что оно в первую очередь зависит от усилий человека, а 16% затруднились ответить. Уточняется, что более половины граждан (52%) уверены, что в большинстве случаев человек может преодолеть бедность, существенно улучшить своё благосостояние, если по-настоящему этого хочет, а 40% ответили, что даже при большом желании в большинстве случаев у бедных нет возможности существенно улучшить финансовое положение, 8% затруднились ответить, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пенсионеры
Пенсионеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.