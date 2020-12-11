ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Законопроект о наказании для иноагентов внесен в Госдуму

15:34
  • пятница
  • 11 декабря 2020

За уклонение от включения в реестр им будет грозить до 5 лет

В Государственную думу внесен законопроект о лишении свободы до пяти лет за уклонение от включения в реестр физических лиц-иноагентов.

За нарушение порядка деятельности незарегистрированного политобъединения предложено наказывать до двух лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.

Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Его внесли члены комиссий Совета Федерации и Думы по невмешательству, передает ТАСС.

Иностранным агентом могут признать физическое лицо или некоммерческую организацию, ведущее политическую деятельность или сбор информации на поступающие из-за рубежа средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
СИЗО
СИЗО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.