Законопроект о наказании для иноагентов внесен в Госдуму

За уклонение от включения в реестр им будет грозить до 5 лет

В Государственную думу внесен законопроект о лишении свободы до пяти лет за уклонение от включения в реестр физических лиц-иноагентов.

За нарушение порядка деятельности незарегистрированного политобъединения предложено наказывать до двух лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.

Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента. Его внесли члены комиссий Совета Федерации и Думы по невмешательству, передает ТАСС.

Иностранным агентом могут признать физическое лицо или некоммерческую организацию, ведущее политическую деятельность или сбор информации на поступающие из-за рубежа средства.

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