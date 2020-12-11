Путин поручил помочь мусульманам восстановить мечеть

Речь идет о здании на улице Большая Татарская в Москве

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений 4 ноября. Список опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству России и правительству Москвы оказать помощь в восстановлении мечети и медресе на улице Большая Татарская в Москве. Доклад по этому вопросу мэр столицы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин должны подготовить до 1 марта.

Кроме этого, Минфину поручено предоставить духовным образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, право применять до 2024 года включительно пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 0%. Министр финансов России Антон Силуанов должен отчитаться по этому вопросу 1 февраля.

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