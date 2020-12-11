ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил помочь мусульманам восстановить мечеть

15:33
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Речь идет о здании на улице Большая Татарская в Москве

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями религиозных объединений 4 ноября. Список опубликован на сайте Кремля.

В частности, глава государства поручил правительству России и правительству Москвы оказать помощь в восстановлении мечети и медресе на улице Большая Татарская в Москве. Доклад по этому вопросу мэр столицы Сергей Собянин и премьер-министр Михаил Мишустин должны подготовить до 1 марта.

Кроме этого, Минфину поручено предоставить духовным образовательным организациям, применяющим упрощенную систему налогообложения, право применять до 2024 года включительно пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 20%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование в размере 0%. Министр финансов России Антон Силуанов должен отчитаться по этому вопросу 1 февраля.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Историческая мечеть Москвы
Историческая мечеть Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.