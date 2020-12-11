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Концентрация вредных веществ вблизи московских трасс сократилась более чем в три раза

15:58
  • пятница
  • 11 декабря 2020

Очистить воздух помогло строительство транспортного каркаса Москвы

Транспортный каркас Москвы позволил значительно сократить количество вредных выбросов и улучшить качество воздуха в столице, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

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"Вдоль 139 км магистральной сети сократится протяженность перегруженных участков улиц, выбросы диоксида азота от автотранспорта снизятся на 17%, оксида углерода на 21%. Концентрации диоксида азота вблизи автотрасс сократятся до значений, стабильно не превышающих норматив. <...> Если мы весь этот транспортный каркас доделаем, то у нас превышений даже в час пик не будет, и пробок станет намного меньше", - заявил глава ведомства.

Он отметил, что за последние 10 лет в столице значительно улучшилось качество воздуха возле автотрасс. Среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1 раза. Во многом этому поспособствовало развитие транспортного каркаса города. С 2011 года в Москве построено больше 1000 километров дорог; проведена реконструкция 15 вылетных магистралей города со строительством 17 развязок на МКАД, дублеров, организацией бессветофорного режима движения; возведено 292 транспортных сооружения — это мосты, тоннели, эстакады; скорость движения транспорта на ключевых магистралях города в часы пик возросла на 64,7% (с 17 километров в час в 2012 году до 28 километров в час в 2019 году).

Кульбачевский подчеркнул, что сейчас ситуация, когда весь город стоял в "чадящих пробках", осталась в прошлом. За счет разгрузки напряженных участков транспортных магистралей улучшаются условия движения в городе, возрастает средняя скорость автомобилей, существенно сокращается время движения автомобилей в "пробках". При равномерном движении выбросы автотранспорта в воздух сокращаются в 2-3 раза по сравнению с движением в "пробках" в "старт-стоповом" режиме.

"Можно выделить ключевые факторы, имеющие прямой экологический эффект в виде снижения выбросов. Связность транспортного каркаса обеспечивает снижение перепробега транспортных средств. Появляются новые более короткие маршруты движения, позволяющие быстрее доехать до пунктов назначения, снизить время нахождения транспорта в пути. За счет этого снижается количество использованного автомобилями топлива, происходит разгрузка напряженных участков дорожной сети, улучшаются условия движения. Все это имеет непосредственный экологический эффект в виде сокращения удельных выбросов в атмосферный воздух на каждый движущийся в транспортном потоке автомобиль и, как следствие, снижение выбросов в целом от автотрасс города", - добавил он.

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