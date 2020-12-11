Выехавший на тротуар автомобиль сбил 10 человек в Лондоне

Пятеро доставлены в травмпункт

Легковой автомобиль выскочил на тротуар в районе Стамфорд-Хилл на севере Лондона. В результате пострадали десять прохожих. Власти считают, что инцидент не связан с терроризмом.

"Пяти людям была оказана помощь на месте, четверых мы доставили в травмпункт. Еще один человек был доставлен в больницу", - цитирует РИА Новости представителя лондонской службы "скорой помощи".

В сообщении лондонской полиции уточняется, что инцидент произошел в 9.30 утра 11 декабря по местному времени. Машина заехала на тротуар, сбив нескольких человек. Полицейские отмечают, что пока не рассматривают происшествие как связанное с терроризмом.

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