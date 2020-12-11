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НАК показал видео с места взрыва в Карачаево-Черкесии

15:55
  • пятница
  • 11 декабря 2020

В результате нападения боевика пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов

Национальный антитеррористический комитет показал видео с места взрыва в селе Учкекен в Карачаево-Черкесии. TVC.RU публикует эти кадры.
НАК раскрыл подробности самоподрыва боевика в Карачаево-Черкесии

Судя по видео, в настоящий момент территория, где боевик совершил самоподрыв, оцеплена. Рядом с телом злоумышленника припаркованы машины правоохранительных органов.

Ранее в пресс-службе НАК сообщили, что неизвестный совершил самоподрыв в селе Учкенен в Карачаево-Черкесии. В результате нападения боевика пострадали шестеро сотрудников правоохранительных органов.

По данным НАК, правоохранительные органы предотвратили попытку прорыва неустановленного лица на территорию, где проводились оперативно-разыскные мероприятия.

Видео: НАК раскрыл подробности самоподрыва боевика в Карачаево-Черкесии

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